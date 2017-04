Bewerbungsgespräch mit der Generation Zukunft

Da saß sie nun vor mir im Designer-Lehnstuhl in unserer Cafeteria, die Generation Z. Jung, weltoffen, selbstbewusst und jeder Blick eine klare Frage. Ganz frisch aus Australien eingeflogen, denn an der "University of the Sunshine Coast" in Queensland hatte sie gerade ein Auslandssemester absolviert. Public Relations hatte sie da studiert und ihre Pausen auf dem Campus inmitten von Kängurus verbracht.



Frank Behrendt: Der Guru der Gelassenheit Thomas Rabsch Frank Behrendt (53) gehört zu den bekanntesten Kommunikationsberatern Deutschlands. Kürzlich wurde der Mann, der immer gute Laune hat, als "PR-Kopf des Jahres" mit dem Internationalen Deutschen PR-Preis 2017 ausgezeichnet. Der Absolvent der Deutschen Journalistenschule war Top-Manager in der Musikindustrie, beim Fernsehen und in großen Agenturen. Sein Buch "Liebe dein Leben und NICHT deinen Job" avancierte direkt nach Veröffentlichung zum Wirtschafts-Bestseller. Weitere Infos: www.frankzdeluxe.de Direkter Dialog: frankzdeluxe@gmail.com

Wir reden über die Digitalisierung. Wenn die Generation Y als "Digital Natives" bezeichnet wird, gilt das für die Vertreter mit dem Z in einem noch viel höheren Maße. Sie sind Teil einer 24/7 vernetzten Online-Community. "Eine klare Abgrenzung zwischen realer und virtueller Welt gibt es für uns nicht mehr", sagt sie lächelnd und tippt auf ihr Smartphone in der pinkfarbenen Hülle.



Neugierde und Leistungsbereitschaft

Wir reden und mir gefällt ihre Neugierde, was sie sagt und konkret erwartet. Mangelnde Leistungsbereitschaft ihrerseits? Fehlanzeige. Im Gegenteil. "Man muss den Rahmen klar definieren", erklärt sie mir. Ich nicke, denn das sehe ich ganz genauso.



Wir reden über ihre Kindheit - Bibi & Tina hat sie begeistert gehört – Familie und Werte: Sie erzählt mir von ihren Eltern, die eine Gärtnerei besitzen und auf Wochenmärkten Blumen verkaufen. Das Geschäft boomt. Auf Facebook & Co. sind sie nicht, die Menschen kaufen den Stand auch so leer. "Am Ende zählt der echte Mensch, darum sei einfach du selbst", hat ihr der Vater mit auf den Weg gegeben. Hat die Generation-Z-Tochter überzeugend getan und deshalb den Job bei mir direkt bekommen.