Drachensteigen statt Playstation: Echte Abenteuer sind analog

Ich sah ihn schon vom Parkplatz aus. Hoch über den Baumkronen stand er in der Luft, der bunte Schweif flatterte wild im Wind - ein offenbar selbstgebauter Drachen, wie ich ihn lange nicht mehr gesehen habe. Als Anhänger des deutschen Liedguts hatte ich sofort einen Song von Udo Jürgens im Ohr: Immer dann, wenn er den in den Konzerthallen performte, hatten die Zuhörer eine Gänsehaut und man konnte förmlich spüren, dass auch dem Sänger dieses Lied besonders am Herzen lag.



Frank Behrendt: Der Guru der Gelassenheit Thomas Rabsch Frank Behrendt (53) gehört zu den bekanntesten Kommunikationsberatern Deutschlands. Der Absolvent der Deutschen Journalistenschule war Top-Manager in der Musikindustrie, beim Fernsehen und in großen Agenturen. 2015 sorgte er mit seinen „10 ernsthaften Ratschlägen wie man lockerer durchs (Berufs)Leben kommt“ für Aufmerksamkeit. Jetzt hat der Mann, der immer gute Laune hat, ein neues Buch verfasst: „Liebe dein Leben und NICHT deinen Job“. Weitere Infos: www.frankzdeluxe.de Direkter Dialog: frankzdeluxe@gmail.com

Den Text kann ich seit Jahren auswendig, und ich sehe sofort die Bilder vom Kieselsteinweg zu dem Haus, Gemälden, wertvollen Vasen und dem traurigen kleinen Jungen in der Tür: "Ich will mit Dir einen Drachen bauen, für so was hast Du niemals Zeit...", sang Udo dann immer melancholisch.



Sonntag ist "Abenteuer-Tag"

Dieser Vater, der neben seinem Jungen auf dem Hügel im Park stand, hatte Zeit. Ich ging hin. Es stellte sich heraus, dass ich ihn vom Sehen her kannte. Aber jetzt sprachen wir zum ersten Mal miteinander. Am Sonntag macht er mit seinem Filius immer "Abenteuer-Tag", die Mutter hat dann auch mal Zeit für sich, macht Sport.



Die sonst heißbegehrte PlayStation bleibt am Sonntag aus, stattdessen wird begeistert gewerkelt. Letztes Projekt war besagter Drache. Der nächste Plan steht bereits: Eine Seifenkiste. Mit der will der Junge dann den lang abfallenden Hügel hinunter brettern. Sein Dad kennt so ein Gefährt, sein Vater hatte es einst selbst für ihn gebaut.



Jetzt sind sie dabei, es neu zu designen, der Opa ist als Berater mit Feuereifer in Stuttgart dabei. Die Zeichnungen und Ideen werden hin- und her gemailt, mithilfe von Skype diskutiert. Generationenübergreifende Fahrzeugentwicklung 4.0 quasi. "Mit dem Papa bauen ist das schönste Spiel", erklärte mir der kleine Bursche mit der Baseballcap und den strahlenden blauen Augen. Und er hatte so gar nichts von dem traurigen Erben in der Villa aus Udos altem Song.