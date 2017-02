Mutter der Kompanie - ein Job mit Zukunft

Meine abendliche Lesung in der schönen Traditionsbuchhandlung in Münster war vorbei, als eine ältere Dame auf mich zukam. Sie wollte mir eine Geschichte erzählen. Ich hatte zuvor auch von meinem Lieblingsfilm gesprochen: "Man lernt nie aus", mit Robert de Niro als liebenswertem Senior-Praktikanten "Ben", der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Fashion-Start-Ups verzauberte.



Frank Behrendt: Der Guru der Gelassenheit Thomas Rabsch Frank Behrendt (53) gehört zu den bekanntesten Kommunikationsberatern Deutschlands. Der Absolvent der Deutschen Journalistenschule war Top-Manager in der Musikindustrie, beim Fernsehen und in großen Agenturen. 2015 sorgte er mit seinen „10 ernsthaften Ratschlägen wie man lockerer durchs (Berufs)Leben kommt“ für Aufmerksamkeit. Jetzt hat der Mann, der immer gute Laune hat, ein neues Buch verfasst: „Liebe dein Leben und NICHT deinen Job“. Weitere Infos: www.frankzdeluxe.de Direkter Dialog: frankzdeluxe@gmail.com

Er rettete die Ehe der Chefin und leistete in der Company einen wertvollen Beitrag, obwohl er anfangs nicht mal eine E-Mail schreiben konnte. Aber er hatte Empathie, nichts mehr zu verlieren und unglaublich viel Erfahrung. Die setzte er ein und gewann - nicht nur die Herzen seiner Kollegen. Die nette ältere Dame hatte den Film auch gesehen und ein paar Tage später voller Begeisterung eine Anzeige aufgegeben.



"Kümmer-Kathi" ist die Beste

Auf Mini-Job Basis wollte sie in einem Unternehmen als "Mutter der Kompanie" anheuern - genau so hatte sie es reingeschrieben. Ein junger Unternehmer hatte sie eingeladen und schließlich eingestellt. Seitdem ist sie in dem Logistik-Unternehmen tätig, kümmert sich um alles mögliche, vor allem aber um die Mitarbeiter. Sie hat immer ein Ohr, tröstet, hilft aus der Klemme. Die ganze Firma liebt sie, betrachtet sie als eine Art "Maskottchen". Die Azubis nennen sie liebevoll "Kümmer-Kathi". Sie strahlt, als sie mir das erzählt und ich bin sicher, dieses Modell hat Zukunftspotenzial.



Technik allein ist keine Lösung, um die Arbeitswelt von morgen zu gestalten. Sie macht sie schneller und fehlerfreier, aber nicht menschlicher. Und solange Menschen arbeiten, braucht man welche mit Herz, die dafür sorgen, dass eine Sozialgemeinschaft in der Firma möglichst gut funktioniert. Denn glückliche Mitarbeiter arbeiten lieber und besser. Davon ist Kathi überzeugt und ihr Chef auch. Der Drehbuchautor von "Man lernt nie" aus hätte aus meiner Sicht einen Oscar in einer ganz neuen Kategorie verdient: Für die beste Inspiration.