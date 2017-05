Warum meine Mutter mit 82 eine neue Visitenkarte hat

Als ich den Brief meiner Mutter öffnete, fiel mir die Visitenkarte direkt entgegen. Neben dem Schriftzug "VerA" stand der Name meiner Mutter, darunter "Ausbildungsbegleiterin". VerA steht für Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen und wird von verschiedenen Organisationen wie dem SeniorExpertenService (SES) unterstützt. In Deutschland löst etwa jeder vierte Auszubildende seinen Lehrvertrag vorzeitig auf. Nur jeder zweite setzt seine Ausbildung in einem anderen Betrieb fort.

Frank Behrendt: Der Guru der Gelassenheit Thomas Rabsch Frank Behrendt (53) gehört zu den bekanntesten Kommunikationsberatern Deutschlands. Kürzlich wurde der Mann, der immer gute Laune hat, als "PR-Kopf des Jahres" mit dem Internationalen Deutschen PR-Preis 2017 ausgezeichnet. Der Absolvent der Deutschen Journalistenschule war Top-Manager in der Musikindustrie, beim Fernsehen und in großen Agenturen. Sein Buch "Liebe dein Leben und NICHT deinen Job" avancierte direkt nach Veröffentlichung zum Wirtschafts-Bestseller. Weitere Infos: www.frankzdeluxe.de Direkter Dialog: frankzdeluxe@gmail.com

Viele junge Erwachsene haben deshalb keinen Abschluss. Nicht nur die jungen Leute haben dadurch ein Problem, auch die Wirtschaft, denen es an Fachkräften mangelt und am Ende auch unser aller Sozialhaushalt durch fehlende Rentenbeiträge. Ein ernstes Thema in Zeiten des demographischen Wandels. Hier hilft VerA.

Ehrenamtliche Fachleute im Ruhestand stehen Youngstern mit Problemen kostenlos als Mentoren zur Verfügung. Jährlich profitieren rund 3000 Azubis von den erfahrenen Coaches, die Erfolgsquote liegt bei 80 Prozent. Abschluss statt Abbruch, eine sehr lobenswerte Idee. Und meine Mutter mittendrin.

Aktuell bereitet sie eine junge Chemielaborantin auf ihre Prüfung vor. Dazu hat meine Mum erst einmal selber wieder gebüffelt, um wieder sicher im Stoff zu sein. Ich war beeindruckt. Neben der Lernhilfe unterstützen die ambitionierten Senioren die Azubis auch bei zwischenmenschlichen Problemen mit Ausbildern, Eltern oder Freunden. Der neue Job macht meiner Mutter sichtlich Freude: "Kaffeekränzchen mit alten Leuten ist einfach nichts für mich", erklärt sie mir fröhlich am Telefon. Dafür liebe ich sie, meine wunderbare Mutter – nicht nur am Muttertag.

Weitere Infos: www.vera.ses-bonn.de