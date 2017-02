Welche Studiengänge sich auszahlen - und welche eher nicht

Wer studiert, kann sich in der Regel später auch über ein höheres Gehalt freuen. Im Schnitt verdienen Akademiker 37 Prozent mehr als Fach- und Führungskäfte ohne akademischen Abschluss, hat die Jobplattform Stepstone ermittelt. Die befragten Hochschulabsolventen verdienten im Schnitt 64.700 Euro, ohne akademische Ausbildung waren es nur 47.200 Euro. Der Masterabschluss ist dem Report zufolge gegenüber dem Bachelor für ein Gehaltsplus von fünf Prozent gut.

In welche Gehaltsdimensionen Akademiker in ihrem Arbeitsleben vorstoßen, hängt aber auch maßgeblich davon ab, was sie studieren. Auf Grundlage der Daten von 60.000 Fach- und Führungskräften hat Stepstone die Durchschnittsgehälter für 19 Studienrichtungen ermittelt (siehe Fotostrecke). Die Zahlen sind als Bruttojahresgehalt inklusive variabler Anteile zu verstehen.

