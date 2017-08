Sexspielzeug-Tester in Vollzeit gesucht - und das müssen Sie können

Sie wollen gerne haufenweise Sexspielzeug kostenlos bekommen und dafür auch noch bezahlt werden? Kein Problem, der Londoner Erotikartikelanbieter LoveWoo hätte da eine Stelle offen. Gesucht wird ein professioneller "Sex Toy Reviewer" - also jemand, der Erfahrungsberichte über Sexspielzeuge, erotische Unterwäsche und ähnliche Produkte verfasst. Auch eine Bondage-Sektion und eine "Fifty Shades of Grey"-Ecke bietet der Onlinehändler.

Es handelt sich laut Stellenausschreibung nicht um einen kleinen Nebenjob, sondern um einen richtigen Vollzeitjob mit Fünf-Tage-Woche und einem Jahresgehalt von 28.000 britischen Pfund (umgerechnet 30.400 Euro). Zwei Tage Home-Office sind drin, die anderen drei Tage sollte man im Büro in London erscheinen.

Humor unbedingt vonnöten

Die Jobbeschreibung: LoveWoo-Produkte testen und "ausführliche, informative Produktrezensionen" schreiben. "Entscheide, warum das Produkt heiß ist, was es heißer machen könnte und gebe persönliche Empfehlungen", heißt es in der Stellenanzeige. Auch Video-Content soll erstellt werden, wobei betont wird, dass die Videos "außerhalb des Schlafzimmers" entstehen sollen. Die Rezensionen sollen auf der Website hochgeladen und via Social Media verbreitetet werden. Auch bei Kundennachfragen sollte der Review-Schreiber helfend zur Verfügung stehen.

Und so sieht laut Stellenausschreibung der ideale Kandidat aus: Er sollte bereit sein, hart zu arbeiten, Enthusiasmus und Humor mitbringen. Außerdem sympathisch, ehrlich und in der Lage sein, "wie ein Kunde zu denken". Hervorragende sprachliche Fähigkeiten - schriftlich wie mündlich - sind ebenfalls vonnöten. Zudem ist ein bisschen Erfahrung in Form von "früheren Veröffentlichungen wünschenswert".

Als zusätzlichen Anreiz lockt die Firma mit unbegrenztem Urlaub und einem jährlichen dreitägigen Mitarbeiterausflug. Am Geburtstag hat man grundsätzlich frei. Außerdem gibt es privaten Krankenversicherungsschutz sowie Rabatt beim Fitnessstudio. Interessenten sollten eine Sex-Toy-Rezension als Arbeitsprobe sowie einen Lebenslauf oder eine Videobewerbung einsenden. Bewerbungen sind noch bis 15. September möglich.