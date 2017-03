Wie kündigt man einen richtig miesen Job? Natürlich auf Klopapier!

Es gibt Jobs, die sind langweilig oder hart oder einfach nur ätzend. Das wir zum Glück noch nicht in der Versklavung angekommen sind, können wir kündigen und uns von fiesen Arbeitgebern und nervtötenden Vorgesetzten lossagen. Tschüss - und weg.

Allerdings muss man ja noch fristgerecht kündigen. Am 24. Februar 2017 schrieb der Ehemann einer Userin also seine Kündigung. Kurz vor dem Ende des Kalendermonats - alles richtig gemacht.

Kündigung auf Klopapier

Nicht ganz, denn statt sich an die ausgetretenen Formulierungen zu halten, dass man "leider seine Kündigung einreichen" müsse, aber "gerne weiter in dem Unternehmen gearbeitet habe" - obwohl das alles nicht stimmt - hat dieser Mann seinen ganzen Frust raus gelassen. Schon die Wahl des Papiers ist in der Symbolik vollkommen klar, denn der Mann entschied sich für ein Stück Klopapier. Er habe sich für diesen Papiertyp entschieden - "als Symbol für die Art und Weise, wie das Unternehmen mich behandelt hat", schreibt der Mann mit recht fransiger Handschrift auf dem Toilettenpapierstück.

Doch er legt nach: "Und ironischerweise wir es (das Klopapier) dorthin entsorgt, wo - wie ich glaube - auch bald diese Firma hingehen wird", schreibt er weiter. Und malt dann noch eine kleine Mini-Toilette auf das Blatt, bevor er mit seiner Unterschrift unterzeichnet.

"Kein Klopapier, aber gleiche Aussage"

Im Netz feiert man diese Kündigung. Auf "Reddit" veröffentlichte die Frau den Brief. Für welches Unternehmen der Mann gearbeitet hat oder in welcher Position er war, erfährt man nicht. Allerdings sorgen sich die meisten Reddit-User darum, dass es gut sein kann, dass der Chef nach diesem Brief ein Empfehlungsschreibung oder eine Beurteilung rausrücken wird. Ein anderer User berichtet, dass er auch mal einen fiesen Arbeitgeber hatte, der kein Referenzschreiben aushändigen wollte. "Ich schrieb meine Kündigung zwar nicht auf Toilettenpapier, aber die Aussage war die selbe."