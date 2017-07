Fünf Tipps, wie Sie lästige Menschen loswerden können

Sie bekommen zu viele whatsapps, Sie haben zu viele Freunde, denen Sie einfach nicht mehr gerecht werden? So erleichtern Sie sich um mindestens die Hälfte aller Ihrer Kontakte. Der zweite Teil meines Ratgebers der Beschissenheit. Lesen Sie Teil 1 hier: Die besten Tipps, wie Sie selbst gute Freunde vergraulen. Wer braucht eine Kur für den Stoffwechsel – wenn Sie eine Kur für den Menschenwechsel machen könnten? Statt Kohlenhydrat ade, lieber Primat ade! Liebe Dich selbst – und sonst keinen.

1. Machen Sie viele Selfies. Posten Sie diese Selfies und schreiben Sie drunter #hot #beauty oder #Ialwayswakeuplikethis. Verschicken Sie Fotos von sich per whatsapp an all ihre Kontakte – auch gern welche aus dem Urlaub oder von einer Party. Zeigen Sie, wie glücklich sie sind. Auch denen, die gerade Liebeskummer haben, sich scheiden lassen. Auch denjenigen, die gerade entlassen worden sind oder denjenigen, die gerade mit einem Beinbruch im Krankenhaus liegen. #kopfhoch – auch DU wirst wieder happy sein! Schau mich an, auf Capri, im Bikini, ich bin doch auch glücklich, cheers. Sagen Sie Sätze wie "Get over it", oder "Nimm doch ne Kassette auf." Wenn Ihre Freunde von Liebeskummer und Trennungen sprechen.

"Sie sehen aus, als könnte ich einen Drink vertragen!" David Sedaris

Laura Karasek: Tippt die noch ganz richtig? Ich bin Laura Karasek, 1982 in Hamburg geboren, Rechtsanwältin in einer großen Wirtschaftskanzlei in Frankfurt. Ich liebe Adrenalin, Gedichte, Männer mit Brusthaaren, Prosecco und Abgründe. Und gewinne genauso gern im Casino wie vor Gericht. Wäre ich besser im Singen gewesen (meine Stimme ist so tief, dass ich am Telefon oft mit meinem Vater verwechselt wurde), gäbe es von mir jetzt Platten statt Prozesse. 2012 erschien mein erster Roman "Verspielte Jahre", im Sommer 2015 habe ich Zwillinge bekommen und kurz darauf meinen Vater verloren. Das mit dem Glück ist eben so eine Sache...

2. Seien Sie Egoist und Opportunist. Melden Sie sich nur bei Menschen, die Ihnen etwas nutzen oder bringen. Sie kennen einen Restaurantbesitzer? Schreiben Sie ihm erst, wenn Sie einen Tisch wollen! Und fragen Sie ihn, ob er die gute Flasche Rotwein springen lässt. Ach ja: und Ihre Freundin isst nur Vegan mit Trüffel. Er soll sich kümmern. Sie kennen einen Konzertbetreiber? Schreiben Sie ihm nur, wenn Sie Tickets wollen. Und gern noch danach zum "meet and greet" mit der Band. Zeigen Sie dann allein Ihr "VIP"-Armband und legen Sie es für die nächsten 6 Wochen nicht ab. Jeder soll schließlich sehen, wo Sie waren!

3. Fragen Sie Ihre Kollegen, warum sie so gestresst und angestrengt aussehen… der Job sei doch nun wirklich kein "großes Tennis" und Sie würden sich stets eher unterfordert fühlen. Verschenken Sie eine Anti-Aging-Creme und einen Karriereratgeber zum Geburtstag. Stecken Sie dem Kollegen die Visitenkarte eines Psychotherapeuten zu. Lassen Sie Ihre Jacke überm Stuhl hängen und das Licht angeknipst, damit keiner bemerkt, dass Sie längst im Feierabend sind. Beschriften Sie Ihr Essen und Ihre Getränke im Kühlschrank (vor allem die alkoholischen). Haben Sie immer einen Jägermeister auf dem Schreibtisch stehen. Telefonieren Sie immer mit Lautsprecher – auch wenn Sie in der Warteschleife mit Musik sind. Sitzen Sie mit Sonnenbrille am PC. Reden Sie bei Meetings dem Chef nach dem Mund und seien Sie der Einzige, der ihn/sie duzen darf. Erwähnen Sie vor Kollegen, dass sie auf dem Geburtstag der Kinder Ihres Chefs eingeladen sind. Drucken Sie Visitenkarten, mit einem Selfie drauf. Bringen Sie statt eines Geburtstagskuchens eine vegane Chia-Suppe fürs Team mit (und für die pummeligen Kollegen nur Rohkost. Betonen Sie, dass Sie es gut mit ihnen meinen). Singen Sie "Kopiers mal, mit Gemütlichkeit!" Oder "Tack, tack, tackering on heavens door!" Oder sagen Sie zu Ihrer unattraktiven Praktikantin: "Ich lasse Männerherzen höher schlagen. Und Du Scannerherzen."

4. Sprechen Sie oft mal eine andere Sprache – mitten im Satz ein "c'est magnifique" oder ein pretentiöses, distinguiertes "en passant" benutztes Französisch – "quel malheur!". Lassen Sie einfließen, wie international Sie sind. Benutzen Sie italienisch zum Fluchen. Streuen Sie möglichst viele Fremdwörter ein. Latein kommt auch immer gut. Oder Floskeln wie "Ach Du grüne Neune!" wenn ihre Freundin schwanger ist und "Oh, heiliger Bimbam!" wenn Ihr Kollege gerade entlassen wird.

5. Sagen Sie einem Mann, dass er der zweitbeste Liebhaber sei, den Sie je hatten.