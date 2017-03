Hier kommt der ultimative Traumjob für Lego-Fans

Kinder können sich stundenlang in den Lego-Welten verlieren. Aber auch im Erwachsenenalter packt manche das Baufieber. Mit den kleinen Plastiksteinen werden imposante Gebäude und kreative Gebilde errichtet. Die Firma Merlin Magic Making bietet für solche Lego-Enthusiasten nun den absoluten Traumjob.

Ausgeschrieben ist die Position eines " Lego Model Designer" in Vollzeit. "Du bist verantwortlich für das Entwerfen und Bauen von Weltklasse-Lego-Modellen für unsere Lego-Merlin-Attraktionen weltweit, um ein wahrhaft magisches Gästeerlebnis zu liefern", heißt es in der Stellenanzeige, die vor wenigen Tagen auf der Firmenwebsite und auf LinkedIn veröffentlicht wurde. Der professionelle Legobauer soll die Informationen des Design-Briefings in hervorragende Lego-Modelle verwandeln und dabei eng mit dem Projekt-Designer zusammenarbeiten.

Mitarbeiter-Rabatt im Lego-Shop

Merlin Magic Making gehört zur britischen Merlin Entertainments Group, die unter anderem die Legoland-Freizeitparks betreibt. Die Vollzeit-Stelle ist für das Legoland im englischen Windsor ausgeschrieben. Die regulären Arbeitszeiten sind Montag bis Freitag 8 bis 16:30 Uhr.



Ganz so locker wie die Daddelei im Kinderzimmer sollte man sich den Job aber lieber nicht vorstellen: Bewerber sollen neben Begeisterung für Lego auch Erfahrung im Modell- oder Produkt-Design mitbringen sowie mit Deadlines und Budgetbeschränkungen umgehen können. Auch Computerkenntnisse, kommunikative Fähigkeiten, Flexibilität, Teamfähigkeit und positives Denken soll der Kandidat vorweisen können.

Wer die Stelle bekommt, kann sich neben einem festen Jahresgehalt und 20 Tagen Urlaub auch über nette Vergünstigungen freuen. So gibt es in den Läden und Restaurants der Unternehmensgruppe 25 Prozent Rabatt und im Lego-Onlineshop sogar 40 Prozent Nachlass. Interessenten können sich noch bis zum 4. April bewerben.