Der Job an der Supermarkt-Kasse kann ganz schön nervenaufreibend sein. In einem Affentempo müssen die Artikel übers Band gezogen werden, Verzögerungen sorgen umgehend für Unmut in der Warteschlange. Der Kassierer ist dem schutzlos ausgeliefert, denn weglaufen geht ja nicht.

Ein Kassierer des Discounters Lidl hat nun auf der Plattform Reddit, Einblicke in seinen Arbeitsalltag gegeben. "Man sitzt sich den Arsch taub, die Schultern brennen, der Rücken tut weh, der Nacken tut weh und Kopfschmerzen kriegt man auch irgendwann", schreibt der Kassierer unter dem Pseudonym "amir28". Spaß mache ihm der Job nicht. "Ist wie Bandarbeit, acht Stunden lang Scannen und Lächeln."



Alpträume vom Piepen des Scanners

Bei dem Kassierer handelt es sich um einen 20-Jährigen, der neben seinem Studium bei Lidl jobbt. Der Mann blieb zwar anonym, Reddit überprüfte aber die Identität. Auf die Frage eines Users, was ihn an dem Job am meisten nerve, hat amir28 eine klare Antwort: "Am meisten nerven die Kunden und das Piepen", schreibt er. "Teilweise muss man sich wirklich zusammenreißen, nicht einfach aufzustehen und abzuhauen. Vom Piepen des Scanners und des Pfandautomaten habe ich schon geträumt, glaube das tut meinen Ohren auch nicht ganz so gut."

Ein beliebter Streitpunkt sind immer wieder die Öffnungszeiten. Müssen Kunden wirklich rund um die Uhr die Möglichkeit haben einzukaufen? Amir28 hält Supermärkte, die 24 Stunden offen haben, für "totalen Schwachsinn". "Jeder Mensch, der sein Leben einigermaßen im Griff hat, wird es hinbekommen zwischen 8-21 Uhr einkaufen zu gehen. Kommt natürlich auch wieder auf die Gegend an, aber 22 Uhr ist meiner Meinung nach die oberste Grenze."

Doch an seinem Job ist nicht alles schlecht. Es gebe "wirklich super nette, höfliche Menschen". "Sind teilweise echt tolle Personen, die das Herz an der richtigen Stelle haben", betont er. Ein Reddit-User will denn auch wissen, wie man dem Kassierer eine Freude beziehungsweise "das Leben leichter" machen kann. "Nette Frage", antwortet amir28. " Falls man mit Scheinen zahlt, den Schein auseinander falten, also nicht zugeknüllt abgeben." Außerdem: "Das Kleingeld nicht auf den 'Tisch' knallen, sondern in die Hand geben." Das sei respektvoller. "Produkte nicht in einem Karton auf das Band stellen, sodass man erstmal alles einzeln daraus holen muss" und die Produkte auch nicht zu hoch stapeln. Und schließlich: "Ein Lächeln ist jedes Mal schön zu sehen."