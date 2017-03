Keine Lust zu arbeiten? Gegen das hier ist Ihr Job ein Klacks!

Jede Woche das gleiche Dilemma: Spätestens beim Stellen des Weckers am Sonntagabend wird einem klar, dass es nun vorbei ist, das Wochenende. Und wie immer war es viel zu kurz. Der Samstag verging mit gestreamten Serien am Morgen, bei denen du immer wieder einnickst. Nachmittags quälst du dich aus dem Bett, weil du zum Kaffee verabredet bist und nicht schon wieder absagen kannst. Am frühen Abend steht der Wochenendeinkauf an. Und dann Ausgehen. Der Sonntag vergeht ähnlich, du wachst zerschlagen auf, brauchst Stunden, um wach zu werden, nachmittags steht statt Einkaufen ein bisschen Haushalt auf dem Programm. Und dann war's das: Der lang ersehnte Höhepunkt der Woche ist zu Ende. Die Arbeitswoche beginnt – montagmorgens meist stressig.

Doch es gibt Trost

Auch wenn bei manchen Menschen die Wochenenden einen prima Ausflug in die Natur, ein populentes veganes Frühstück und mindestens ein kulturelles Must-see enthalten, auf den Montag freuen sich die wenigsten. Bei Imgur hat sich deshalb jemand mal die Mühe gemacht, das eigene Selbstmitleid in Relation zu stellen. Zu Menschen mit Jobs, die aus der Hölle sind. Die Sammlung ist so absurd wie witzig und tröstlich. Auf dem rechten Bildrand kann man sich durchklicken.