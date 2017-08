In diesen deutschen Städten gibt es die meisten Jobs für Hochschulabsolventen

Mit dem Uni-Abschluss in der Tasche startet ein neuer Lebensabschnitt. Für den ersten Vollzeitjob verlassen viele Absolventen ihre Uni-Stadt, um zu neuen Ufern aufzubrechen. Aber wohin soll es gehen? Die Jobsuchmaschine Adzuna hat analysiert, in welchen Städten es derzeit die meisten Jobs für Berufseinsteiger gibt, die frisch von der Uni kommen.

Für die Studie wurde die regionale Verteilung von 24.000 online gelisteten Stellenangeboten für Absolventen ausgewertet. Dabei wurde differenziert zwischen Praktika, Traineestellen und unbefristeten Absolventenjobs. So gab es in München und Berlin zwar die meisten Angebote für Praktika und Traineestellen. Die meisten unbefristeten Jobs aber wurden in Frankfurt angeboten. Besonders hohe Nachfrage gibt es laut Auswertung in den Bereichen IT und Consulting. In welchen Städten es ebenfalls viele Einsteigerjobs für Akademiker gibt, zeigt unsere Fotostrecke.