"Nicht komplett verpeilt" - Café sucht Mitarbeiter, die einfach klarkommen

Ein Café in Dormagen sucht eine neue Aushilfe. pic.twitter.com/JDRteqRA4I — 1LIVE (@1LIVE) 1. August 2017

Mit Aushilfen in der Gastronomie ist es so eine Sache. Sie sind einerseits günstig, andererseits nicht immer die zuverlässigsten. Ein Café in Dormagen macht nun mit einem unterhaltsamen Stellenaushang deutlich, worauf es ihm ankommt.



Unter der Überschrift "Mitarbeiter/Studenten (m/w) zur Aushilfe ab sofort gesucht" werden von Bewerbern keine fachlichen Qualifikationen verlangt, sondern eher eine gewisse Alltagstauglichkeit. Angefangen mit "du bist nicht komplett verpeilt", über "du kannst die Uhr lesen, musst nicht alle drei Minuten eine WhatsApp schreiben, Facebook checken" bis zu "du kannst dir vorstellen mindestens zwei Tage die Woche zu arbeiten, ohne gleich an einem Burn Out Syndrom zu erkranken".

Stellenanzeige hat virales Vorbild

Der Zettel hängt laut RP-Online an einem Lokal neben dem historischen Rathaus. Gastronom Frank Lemke muss allerdings zugeben, dass er die Annonce nicht wirklich selbst getextet hat. Er habe mit seinem jungen Personal eine ähnliche Stellenanzeige im Internet entdeckt, für gut und passend befunden und ein wenig abgewandelt.



Als Vorbild dient wohl der Aushang einer Berliner Kioskverkäuferin, die vergangenes Jahr ebenfalls eine "nicht komplett verpeilte" Aushilfe mit sehr ähnlichen Fähigkeiten gesucht hatte.

Hier der komplette Text der Dormagener Anzeige:

"Du bist nicht komplett verpeilt, bist in der Lage dich selbst im Supermarkt mit Grundnahrungsmitteln zu versorgen, scheiterst nicht am EC Terminal, brauchst nicht in den nächsten fünf Wochen ein Urlaubssemester, weil du erst mal selbst zu dir finden musst (oder deine Mutter), du kannst die Uhr lesen, musst nicht alle drei Minuten eine WhatsApp schreiben, Facebook checken, beherrschst die Grundrechenarten, kannst dich in deutscher oder englischer Sprache verständigen, der Gebrauch eines Deo und einer Waschmaschine ist dir nicht fremd, du kannst dir vorstellen mindestens zweimal die Woche zu arbeiten, ohne gleich an einem Burnout Syndrom zu erkranken? Der Job gehört dir!"

Zum Vergleich der zum Netzhit avancierte Aushang des Berliner DB Service Stores aus dem vergangenen Jahr: