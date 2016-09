Kahlschlag bei der Commerzbank

Mit dem geplanten Umbau der Commerzbank wird in den nächsten vier Jahren jeder fünfte Mitarbeiter seinen Arbeitsplatz verlieren. Es geht um fast 10.000 Stellen. Das hat die Bank bereits am Donnerstag angekündigt. Am Freitag ging nun Vorstandschef Martin Zielke in Frankfurt vor die Presse. Die Bank werde versuchen, den Personalabbau möglichst sozialverträglich zu gestalten. Dies solle gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern passieren, sagte Zielke. "Die Entscheidung für den Personalabbau, auch das sei hier klar gesagt, ist mir, ist aber auch meinen Kollegen, sehr schwer gefallen. Weil ich natürlich weiß, dass hinter den nackten Zahlen Menschen und Familien stehen, denen wir hier sehr viel zumuten. Und Sie können es mir glauben, wir würden nichts lieber tun, als neue Stellen aufzubauen, als welche abzubauen. Aber dieser Wunsch, auch das muss man ganz klar sagen, geht an der Realität vorbei, denn der Umbruch in der Branche ist so massiv, dass wir darauf nicht halbherzig antworten dürfen." Das Geschäftsmodell der Commerzbank sei zu komplex, die Strukturen seien nicht effizient genug und die Kosten damit zu hoch, sagte Zielke. Deshalb werde sich die Bank aus Teilen des Investmentbankings zurückziehen. Es müsse dringend etwas getan werden, um die Bank wieder deutlich profitabler und wettbewerbsfähiger zu machen. "Unser Thema und das der gesamten Branche ist: Wir verdienen einfach nicht genug Geld. Unsere Profitabilität ist schlichtweg einfach viel zu niedrig, und diese Situation wird sich, wenn wir daran nichts tun, weiter verschärfen. Das wissen Sie alle. Die Gründe kennen Sie auch alle. Die Zinsen sind und bleiben wahrscheinlich langfristig niedrig. Die Kosten der Regulierung steigen, die Anforderungen an das Eigenkapital vermutlich auch. Der ohnehin margenschwache deutsche Bankenmarkt wird durch neue Anbieter weiter unter Druck gesetzt. Und last but not least, die notwendige Digitalisierung fordert hohe Investitionen, um hier state of the art zu sein." Die Commerzbank verspricht sich von der Konzentration auf Privat- und Firmenkunden einen kräftigen Schub für ihr Geschäft. Bis zum Jahr 2020 will das Institut im deutschen Markt zwei Millionen zusätzliche Kunden gewinnen. Dabei setze das Institut weiter auf ein dichtes Filialnetz. Der Konzernumbau soll rund 1,1 Milliarden Euro kosten. Die Aktionäre müssen dafür bis auf weiteres auf Dividenden verzichten.