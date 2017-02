Kuriose Szenen am Rande der Landwirtschaftsmesse in Paris am Freitag. Denn diesem Vieh scheint die jährlich stattfindende Messe nicht allzu sehr gefallen zu haben. Statt, wie verlangt, brav zur Schau zu stehen, büchste dieses braune Prachtexemplar am Freitag einfach aus und sauste über das Messegelände. Sicherheitskräfte folgten ihr, hatten jedoch große Mühe, das Tier wieder einzufangen. Dabei hätte das Tier gar nicht mehr allzu lange aushalten müssen. Denn die Messe in der französischen Hauptstadt endete bereits am Folgetag. Doch wer weiß, was das Rindvieh Wichtiges zu erledigen hatte.