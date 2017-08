Faul oder genial? Lego-Wurm eines 12-Jährigen rockt das Netz

Was kann man nicht alles mit Lego erschaffen: Raumschiffe, Städte, ganze Welten können aus den bunten Steinen entstehen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. In der Kunst aber liegt das Geniale manchmal in der Einfachheit. Und so begeistert die Kreation eines zwölfjährigen Kindes das Internet, das für seinen Beitrag bei einem Lego-Kreativwettbewerb für Kinder nur einen einzigen Stein brauchte.

Der Autor Joel Willan aus Finnland twitterte das Bild des Lego-Wurms am Sonntag mit den Worten "Riley, du bist ein Genie" - und das sahen offenbar viele andere ebenso: Der Tweet wurde seitdem 130.000 Mal retweetet und 277.000 Mal geliked. Ob das Foto aktuell oder überhaupt echt ist, ist ebenso unklar, wie die Antwort auf die Frage, ob es sich bei Riley um einen Jungen oder ein Mädchen handelt.



Jedenfalls hat Rileys Wurm in seiner puren Schönheit schon eine Menge Fans gewonnen. "Klare Linien. Leuchtende Farbe. Sehr minimalistisch. 10 von 10 Punkten, würde ich wieder bauen", lautet das anerkennende Urteil eines Twitter-Nutzers. "Ich werde Ausschau halten nach Rileys erster Ausstellung in der Tate in ein paar Jahren. Ich kenne Konzeptkünstler, die nicht halb so viel Vision haben", schreibt eine andere. Vielleicht steuert das Jungtalent aber auch eher eine kommerzielle Karriere an. "Auf dich wartet eine große Zukunft im Marketing, Riley", ist sich ein Kommentator sicher.

Die stärkste Konkurrenz für Riley kommt eindeutig von George, 15 Jahre alt (oder heißt es 75?). Georges Kunstwerk bietet zwar zusätzlich Raum für religiöse Debatten, dafür benötigte er aber auch doppelt so viele Lego-Steine wie Riley.

Auch dieser Junge namens JJ versucht sich in der Kunst der Simplizität. Seinem als "Block" bezeichneten Werk fehlt es aber eindeutig an der imaginativen Überhöhung. Ein minimalistisches Kunstwerk zu schaffen, ist eben gar nicht so einfach, wie es aussieht.