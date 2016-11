Lufthansa-Piloten drohen mit weiteren Streiks

Flughafen Frankfurt am Freitag. Die Lufthansa-Piloten streiken bereits den dritten Tag in Folge und haben angekündigt nun auch am Samstag ihre Arbeit niederzulegen. Es ist der 14. Streik in der seit Jahren schwelenden Tarifauseinandersetzung zwischen der Pilotengewerkschaft und der größten deutschen Airline. Jörg Handwerg, Vorstand der Pilotenvereinigung Cockpit, am Freitag in Frankfurt: "Also, wenn Herr Spohr sich hinstellt und sagt, es gibt keine Lösungsspielräume. Die Lufthansa ist pleite, wenn wir den Piloten auch nur einen Euro mehr geben, dann frage ich mich, wie ernst ein Schlichtungsangebot gemeint sein kann. Da geht es ja auch darum, Lösungsspielräume zu finden und mit dieser Maßgabe gibt es dann ja keine Lösungsspielräume." Die Gewerkschaft fordert rückwirkend ab 2012 eine Lohnerhöhung von 3,7 Prozent im Jahr. Die Lufthansa bietet 2,5 Prozent über eine Laufzeit von gut sechs Jahren. Lufthansa-Sprecher Martin Leutke: "Wir haben ja diverse Angebote gemacht. Die Vereinigung Cockpit schlägt die Schlichtung aus, weil sie sagen, die Schlichtung bringt keine Lösung. Jetzt frage ich Sie: Wenn die Schlichtung keine Lösung bringt, wenn die Differenzen sehr groß sind, was denn dann? Wir können die Angebote ja nicht über Radio und Fernsehen austauschen, wir müssen wieder an den Verhandlungstisch zurück. Dazu sind wir bereit und dazu fordern wir die VC auch auf." VC steht für Vereinigung Cockpit und diese Pilotengewerkschaft bestreikt die Airline bereits seit Mittwoch. Am Freitag fallen deshalb 830 Kurzstreckenflüge aus. Am Samstag legt Cockpit die Langstreckenverbindungen lahm. Aussichten auf eine Einigung gibt es derzeit nicht. Beide Seiten stehen sich unversöhnlich gegenüber.