Airbus und Boeing: 180 neue Flugzeuge für den Iran

Der europäische Flugzeughersteller Airbus hat mit der Lieferung von neuen Flugzeugen in den Iran begonnen. Am Donnerstag landete die erste von etwa 100 bestellten Maschinen in Teheran. Ab 2018 sollen 80 Flugzeuge des US-amerikanischen Hersteller Boeing folgen. Das 25-Milliarden-Euro-Geschäft wurde möglich durch das internationale Atomabkommen im Jahr 2015 und die Aufhebung der Sanktionen. Mit den Maschinen will der Iran seine Flugzeugflotte modernisieren. Die gilt als veraltet und chronisch unsicher. Immer wieder stürzten deshalb Passagiermaschinen ab. Allein seit der Jahrtausendwende starben etwa 600 Menschen. Wegen der Sicherheitsmängel durften viele Maschinen außerdem nicht auf westlichen Flughäfen landen. Grund für hohe Zahl der Abstürze sind die Sanktionen, die die USA nach der islamischen Revolution im Jahr 1979 verhängten. Dadurch konnte das Land fast 40 Jahre lang keine neuen Flugzeuge oder Ersatzteile kaufen.