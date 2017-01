Dreister Dieb gibt geklauten TV bei Aldi zurück und lässt sich Preis auszahlen

Frech muss man sein: Breit lächelnd ging ein "Kunde" auf den Aldi-Kassierer eines Marktes in Lincolnshire, Großbritannien zu. Unter seinem Arm hielt er das TV-Gerät aus dem aktuellen Angebot. 330 Pfund hat der Flachbildschirm gekostet, nun wollte der freundliche Mann ihn zurückgeben. Einziges Problem: Er besaß den Kassenzettel nicht mehr. Aber der rundliche Herr mit dem weiß-blonden Haar hatte Charme und besaß ein gewinnendes Lächeln. Der Kassierer konnte ihm nicht helfen, er rief den Manager. Nach einem kurzen freundlichen Gespräch entschied sich der Marktleiter für eine kulante Lösung. Der Karton war nicht mal geöffnet, nicht beschädigt – das Gerät konnte so weiterverkauft werden. Also nahm er den Flachbildschirm zurück. Der "Kunde" erhielt "seine" 330 Pfund. Überglücklich bedankte der sich bei den Angestellten des Aldi-Marktes und verabschiedete sich mit einem Handschlag vom Manager.

So einen Betrüger findet man selten.

Erst beim Durchsehen der Überwachungsvideos fiel später auf, dass dieser Mann gar nicht so ein netter Kunde war. Kurz vor der Rückgabe war er ohne einen TV-Karton in den Markt spaziert. Geradewegs ging er auf den Stapel mit den Geräten zu, schnappte sich dort einen Flachbildschirm und ging dann zur Kasse. Der wohl dreisteste Ladendieb aller Zeiten. Mit so viel Frechheit hatten die Aldi-Angestellten nicht gerechnet. Nicht im Traum dachten sie, das Gerät könnte gestohlen sein. Der Betrüger hätte so oder so gewonnen. Wenn Aldi die Rückgabe ohne Quittung nicht akzeptiert hätte, wäre er einfach mit dem geklauten Gerät aus dem Laden gegangen.

Auf einer Fahndungsseite bittet die britischen Polizei nun um Mithilfe, um den Mann zu finden:

"We are looking to speak with this man seen on CCTV as we believe may be able to assist our enquiries. If this is you, or you recognise this person, please call 101 quoting incident 324 of 2 January. To report anonymously please call Crimestoppers on 0800 555111."