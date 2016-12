Rückruf bei Alsi Süd: Weil in zwei von drei seit Anfang Dezember verkauften Nudelsorten ein "chemischer Fremdgeruch und Fremdgeschmack" festgestellt wurde, bittet der Discounter Kunden, die betroffenen Produkte zurück in die Filialen zu bringen. Konkret betroffen sind demnach die Pastasorten "Mafaldine", "Conchiglie" und "Eliche rigate" des Lieferanten Alimentialia, teilte das Unternehmen am Donnerstag auf seiner Internetseite mit. Sie seien als Aktionsware erhältlich gewesen. Verbraucher erhielten selbstverständlich das Geld zurück.

Aldi Süd: Keine Hinweise auf Gesundheitsgefahr

Ein untypischer Geruch und Geschmack wurde den Angaben zufolge bei den Sorten "Mafaldine" und "Conchiglie" bemerkt. Vorsorglich würden aber alle drei Sorten zurückgerufen. Hinweise auf eine Gesundheitsgefahr gebe es aber nicht, sagte eine Sprecherin des Discounters.