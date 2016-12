Amazon baut einen neuen Geschäftszweig auf. Der Internethändler will in den Einzelhandel und hat dafür ein erstes Lebensmittelgeschäft in Seattle eröffnet. Das Unternehmen setzt dabei auf Innovation: Der Einkauf soll in dem Laden ohne Kassen funktionieren.

Sensoren würden erkennen, wenn ein Produkt aus dem Regal genommen wird, verspricht der Online-Shopping-Riese. Am Eingang des Geschäfts müsse das Smartphone gescannt werden, über den virtuellen Warenkorb der Amazon-App werde abgerechnet.

Amazon-Geschäft vorerst nur für Mitarbeiter

Derzeit befindet sich das Projekt noch in der Testphase. Es gibt bislang nur den einen Konzeptladen in Seattle, in dem vorerst auch nur Amazon-Mitarbeiter einkaufen können. Anfang 2017 soll das Geschäft, in dem Lebensmittel und Fertiggerichte angeboten werden, für die breite Kundschaft öffnen.

Amazon bietet in den USA und London bereits den Lebensmittel-Lieferdienst Amazon Fresh an. Dabei handelt es sich um eine für 15 Dollar pro Monat erhältliche Zusatzoption für Abonnenten des jährlich 99 Dollar kostenden Prime-Service. Zudem hat Amazon in den USA auch schon einige Buchläden eröffnet.