Apple eröffnet "Steve Jobs Theater" im April

Bald heißt es Kisten packen: Die mehr als 12.000 Mitarbeiter von Apple im Silicon Valley ziehen um. Im April soll die neue Firmenzentrale in Cupertino eröffnet werden. Die Erinnerung an Mitgründer Steve Jobs soll trotz des neuen Geländes gewahrt bleiben.

Die Umsiedlung der Beschäftigten soll sich über ein halbes Jahr ziehen, während des Sommers soll solange noch an dem "Campus 2" und den Außenanlagen weitergearbeitet werden, wie der iPhone-Konzern am Mittwoch mitteilte. Der Bau des riesigen Gebäudekomplexes begann vor mehr als drei Jahren.

Deutsche Firmen bauen für den Technik-Riesen

Der neue Komplex in Cupertino soll Apple Park heißen. Der rund 1.000 Personen fassende Saal auf dem Gelände wurde nach dem 2011 verstorbenen Apple-Mitgründer " Steve Jobs Theater" genannt. Der bereits schwer von seiner Krebserkrankung gezeichnete Jobs hatte sich in einem seiner letzten öffentlichen Auftritte im Stadtrat von Cupertino für das Mammutprojekt starkgemacht. In den Saal dürfte die Vorstellung künftiger Apple-Geräte verlegt werden.

Das runde Hauptgebäude gehört mit einer Fläche von gut 260.000 Quadratmetern zu den größten der Welt. Die Kosten wurden auf bis zu fünf Milliarden Dollar geschätzt. Auch deutsche Zulieferer profitierten von dem Neubau: So kommt die Rundum-Verglasung von der Firma Sedak aus der Nähe von Augsburg, an der Fassade arbeitete die Josef Gartner GmbH aus der Nähe von Ulm und ein Teil der Möbel vom Apple-Store-Ausstatter Dula aus dem Münsterland.