Apple steigert Gewinn - dank wachsender iPhone- und iPad-Verkäufe

Ein überraschend starker Anstieg der iPhone- und iPad-Verkäufe sowie des Gewinns hat Apple-Aktien am Dienstag auf ein neues Rekordhoch steigen lassen. Der Überschuss kletterte im dritten Geschäftsquartal um rund zwölf Prozent, wie der US-Technologieriese am Dienstag mitteilte. Auch der Umsatz legte um sieben Prozent zu und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Die Zahlen lösten Begeisterung bei den Investoren aus: Die Apple-Aktie stieg nachbörslich rund sechs Prozent auf einen Rekordwert. Entgegen der Erwartungen von Analysten nahm der iPhone-Absatz zu, auch der Absatz des iPad stieg überraschend an. Analysten äußerten die Erwartung, dass das Unternehmen noch in diesem Quartal wie üblich neue Modelle präsentieren wird Besonders stark gewachsen ist der Umsatz nach Angaben des Unternehmens in den aufstrebenden Volkswirtschaften exklusive China mit einer Zuwachsrate von 18 Prozent. Der anhaltende Boom bei Speicherchips bescherte auch dem Erzrivalen Samsung im zweiten Quartal einen Rekordgewinn, wie das Unternehmen vor einigen Tagen berichtete. Trotz einer Delle im Smartphone-Geschäft schnellte das Betriebsergebnis des südkoreanischen Unternehmens in den Monaten April bis Juni binnen Jahresfrist um rund 70 Prozent in die Höhe.