Was machen die denn da? Na hoffentlich sieht’s der Vorarbeiter nicht. Australische Bauarbeiter spielen Domino anstatt zu arbeiten.Pustekuchen! Denn diese Wende hat es in sich. Und nochmal in Zeitlupe. Sitzt perfekt. Viel eleganter kann man eine Mauer wohl kaum bauen. Doch wie funktioniert der Trick - eine Blogeintrag erklärt die ganze Baustellenmagie. Der letzte Stein der Reihe fällt nicht wie die anderen auf seinen Nachbarn, sondern flach herab. Dadurch steht seine linke obere Ecke nicht wie die anderen über. Weil die Steine den idealen Abstand zueinander haben, rutscht der zweitletzte Stein herab. Denn die benachbarten Steine liegen eben nur ganz knapp auf der bis dato überstehende Ecke. Und weil das nicht nur bei einem sondern nach und nach bei allen Steinen der Fall ist, läuft das ganze Domino wie von Geisterhand rückwärts - und erledigt die Arbeit von ganz allein.