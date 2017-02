Vapiano-Azubi soll eigenen Laden ausgeraubt haben

Ein 22-Jähriger aus Bielefeld soll in den vergangenen Jahren mehrere Raubüberfälle begangen haben - und dabei auch seinen eigenen Arbeitgeber überfallen haben. Dafür müssen sich der junge Mann und seine Komplizen jetzt vor Gericht verantworten, wie die Neue Westfälische berichtet. Die vier Angeklagten im Alter von 20 bis 24 Jahren hätten vor dem Landgericht gestanden, in wechselnder Besetzung mehrere Überfälle begangen zu haben, berichtet die Zeitung.

Als einziger an allen Taten beteiligt gewesen sein soll der ehemalige Vapiano-Angestellte Jens U. Der erste Raub ereignete sich demnach Ende 2012. Bei einem Überfall auf einen Getränkemarkt flohen die Räuber mit den Tageseinnahmen von 4600 Euro. Im März 2013 überfiel die Bande dann eine Tankstelle, wobei sie sich zunutze machte, dass Jens U. zu diesem Zeitpunkt dort arbeitete. U. ließ sich nach Absprache von seinem Komplizen den Kasseninhalt von 855 Euro rauben und rief anschließend die Polizei, um den fingierten Überfall in seiner Version zu schildern. Auch eine Täterbeschreibung gab er ab.

Vapiano-Schichtleiter niedergeschlagen

Im März 2016 bekam ein weiterer Arbeitgeber von Jens U. dessen kriminelle Energie zu spüren. U. arbeitete als Auszubildender in einem Vapiano-Restaurant und plante gemeinsam mit zwei Mitangeklagten einen Überfall auf die eigene Filiale. Als sich nach Feierabend nur noch der Schichtleiter im Restaurant aufhielt, drangen die Komplizen in den Laden ein, schlugen auf den Chef ein und entkamen mit 12.000 Euro Beute. U. wartete unterdessen im Auto.

Ebenfalls im vergangenen Jahr überfiel die Bande noch zweimal den gleichen Supermarkt, wobei sie insgesamt 62.000 Euro erbeutete. Als Motiv für die Taten gab U. Geldnot an: "Meine Kredite schnürten mir langsam den Hals zu", sagte er laut der "Neuen Westfälischen". Der Prozess, der am Freitag begonnen hat, soll in dieser Woche fortgesetzt werden.