Börsenanleger blenden Nordkorea-Risiken aus

Zum Start in die neue Börsenwoche haben Anleger die Nordkorea-Sorgen vorerst abgeschüttelt und sich wieder mit Aktien eingedeckt. Für Freude sorgten insbesondere die Quartalszahlen des Energieversorgers RWE und EuroStoxx. Beide legten am Montagvormittag je ein Prozent zu, nachdem sie in der vergangenen Woche wegen der wachsenden Spannungen zwischen den USA und Nordkorea kräftig Federn lassen mussten. Am Wochenende riefen Politiker US-Präsident Donald Trump und den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un zur Mäßigung auf und forderten eine diplomatische Lösung in dem Konflikt, der sich in den vergangenen Tagen zugespitzt hatte. Kapitalmarktanalyst Robert Halver von der Baader Bank: "Nordkorea war eine neue Dimension, aber ich sehe jetzt auch, dass dieser Konflikt jetzt von den Chinesen beigelegt werden soll und sie bemühen sich ja auch, weil die Chinesen sind die Schutzmacht der Nordkoreaner und wenn die sagen: Wir wollen das nicht mehr - denke ich schon, dass auch ein Kim Jong Un sagt: Dann werde ich mich langsam zurück bewegen." Südkoreas Präsident Moon Jae In warnte vor einem Krieg auf der Halbinsel und mahnte eine politische Lösung an. Anlegern genügte das offenbar, wieder in den Risikomodus zu schalten. Vergangene Woche war der Dax wegen der Nordkorea-Krise erstmals seit vier Monaten unter die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten gerutscht.