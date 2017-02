Dax dämmt Gewinne ein

Nach dem frühen Sprung über die Marke von 11 700 Punkten ist dem Dax langsam wieder die Puste ausgegangen. Der deutsche Leitindex notierte zuletzt noch mit 0,12 Prozent im Plus bei 11 657,13 Punkten.

Zuvor hatten die jüngsten Rekorde an der Wall Street auch die Kauflust der Anleger hierzulande neu entfacht.

Die Hoffnung auf neue Geldgeschenke durch die US-Regierung hatte am Vortag den US-Börsen zu Rekordmarken verholfen. Auslöser der Euphorie waren Aussagen des neuen US-Präsidenten Donald Trump, der für die nächsten Wochen «phänomenale» Schritte zur Deregulierung und Steuersenkung ankündigte.

Ein Börsianer sagte, nach der Sorge um Trumps protektionistische Maßnahmen mache sich Erleichterung breit, dass der US-Präsident nun seinen Fokus wieder auf die Wirtschaft richte.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg um 0,57 Prozent auf 22 985,59 Punkte. Der Technologie-Index TecDax präsentierte sich so hoch wie seit Dezember 2015 nicht mehr, zuletzt betrug das Plus 0,68 Prozent auf 1869,53 Punkte. Dem Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fehlte nach dem Kurssprung am Vortag hingegen die Kraft - er gab zuletzt um 0,16 Prozent auf 3272,58 Zähler nach.