Euro, Daimler und Deutsche Bank drücken den Dax

Im Dax ist es wieder leicht bergab gegangen. Der stärkere Euro und die nach der Bilanzvorlage sehr schwachen Aktien von Daimler und der Deutschen Bank belasteten.

Der deutsche Leitindex verlor bis zur Mittagszeit 0,20 Prozent auf 11 635,82 Punkte, nachdem er sich tags zuvor noch etwas von seinem jüngsten Rückschlag erholt hatte.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,25 Prozent nach. MDax und TecDax legten derweil zu: Der Index der mittelgroßen Werte rückte um 0,36 Prozent auf 22 657,64 Punkte vor. Der Technologie-Index gewann 0,35 Prozent auf 1856,65 Punkte. Der Eurokurs stieg zugleich wieder über die Marke von 1,08 Dollar.

Die europäischen Märkte hätten sich in der jüngeren Vergangenheit stark an den US-amerikanischen Aktienmärkten orientiert, kommentierte Marktbeobachter Jens Klatt. Inzwischen ebbe aber die Euphorie um den so genannten «Trump Trade» merklich ab, auch wenn sich die Börsen noch vor einer deutlicheren Korrektur zierten. Auch die Experten des Börsenstatistik-Magazins «Index-Radar» sehen noch kein Ende der jüngsten Schwächephase.

Bekräftigt wurde diese Vermutung im Zuge der Berichtssaison: Nach durchwachsenen Quartalszahlen der Deutschen Bank schickten die Anleger die Aktie des Branchenprimus mit fast 6 Prozent Minus in den Dax-Keller. Angesichts teurer Rechtsstreitigkeiten und des Konzernumbaus fuhr das Finanzhaus das zweite Jahr in Folge einen Milliardenverlust ein, der zudem höher als von Analysten erwartetet ausfiel. Nun kehren Befürchtungen an den Markt zurück, dass es doch noch eine Kapitalerhöhung geben könnte.

Die Anteilsscheine von Daimler verloren nach Zahlen zum Schlussquartal 2016 und insbesondere einem vorsichtigen Ausblick für das neue Jahr 3,41 Prozent.

Der Halbleiterhersteller Infineon bekräftigte derweil nach einem guten Start ins laufende Geschäftsjahr 2016/17 seine Prognosen auf Grundlage eines Eurokurses von 1,10 Dollar. Die Papiere kletterten daraufhin um 2,36 Prozent und stiegen auf den höchsten Stand seit 15 Jahren.

Im Fokus stehen zudem auch einige Werte aus der zweiten Reihe: Bei Hannover Rück beflügelten überraschend gute Vertragsabschlüsse die Gewinnhoffnungen für 2017 und ließen die Papiere im MDax um 1,91 Prozent steigen. Der weltweit drittgrößte Rückversicherer rechnet daher im laufenden Jahr mit einem Nettogewinn von mehr als eine Milliarde Euro. Bisher waren mindestens 950 Millionen Euro in Aussicht gestellt worden.

Salzgitter allerdings waren Spitzenwert mit plus 3,48 Prozent. Analyst Eugene King von der US-Investmentbank Goldman Sachs empfiehlt die Aktie nun zum Kauf. Er erwartet, dass sich die überdurchschnittliche Kursentwicklung der europäischen Stahlaktien aus dem vergangenen Jahr fortsetzt.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,20 Prozent am Vortag auf 0,19 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,05 Prozent auf 141,54 Punkte. Der Bund Future gewann 0,34 Prozent auf 162,40 Punkte. Ein Euro kostete zuletzt 1,0817 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs tags zuvor auf 1,0790 Dollar festgesetzt.