Gewinne am Aktienmarkt vor US-Arbeitsmarktbericht

Vor der Veröffentlichung aktueller Daten vom US-Arbeitsmarkt ist der Dax gestiegen. Der deutsche Leitindex rückte im frühen Handel um 0,55 Prozent auf 12 044,80 Punkte vor.

Im bisherigen Wochenverlauf hatte er die Marke von 12 000 Punkten bereits einige Male in Angriff genommen, ohne sie aber nachhaltig überwinden zu können.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax legte am Freitag um 0,31 Prozent auf 23 357,35 Punkte zu. Der Technologie-Index TecDax gewann 0,75 Prozent auf 1963,91 Punkte. Auch für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es hoch - um 0,66 Prozent.

An den asiatischen Börsen hatten die Anleger bereits darauf gesetzt, dass die US-Jobdaten eine weiter robuste US-Wirtschaft unterstreichen. Auf der anderen Seite bleibt die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) zunächst weiter sehr expansiv.

Für europäische Aktienkäufer sei dies eine gute Nachricht, kommentierte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader. Jüngste Wirtschaftsdaten aus Deutschland überzeugten: Die Exporte hatten im Januar stärker als erwartet zugelegt. Auch die Einfuhren stiegen deutlicher als gedacht.

Nachdem an den vergangenen zwei Tagen zahlreiche Geschäftsberichte den Verlauf am deutschen Aktienmarkt geprägt hatten, sollte es zum Wochenausklang vergleichsweise ruhig zugehen. Unter den Einzelwerten zogen an der TecDax-Spitze die Aktien von Evotec um mehr als 5 Prozent an. Eine Kaufempfehlung der Bank Berenberg gab den Papieren des Biotechunternehmens Auftrieb.

Als bester MDax-Wert profitierten die Anteile des Online-Modehändlers Zalando mit einem Plus von fast 3 Prozent ebenfalls von einem positiven Analystenkommentar.

Im Dax waren die Papiere der Commerzbank und der Deutschen Bank mit Kursaufschlägen von jeweils mehr als 2 Prozent vorne. Schwächster Wert im Leitindex waren die Anteile des Immobilienkonzerns Vonovia mit einem Minus von etwas weniger als 1 Prozent.