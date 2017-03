Anleger bleiben vorsichtig - Dax wenig bewegt

Einen Tag vor dem mit Spannung erwarteten US-Leitzinsentscheid und den Parlamentswahlen in den Niederlanden agieren die Anleger am deutschen Aktienmarkt weiterhin vorsichtig.

Der Dax trat mit minus 0,05 Prozent bei 11 984,28 Punkten nahezu auf der Stelle.

Auch der breitere Markt kam am frühen Morgen nur mühsam in Gang: Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax kletterte um 0,10 Prozent auf 23 443,81 Punkte und der Technologie-Index TecDax strich ein Plus von 0,20 Prozent auf 1978,08 Punkte ein. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich mit minus 0,07 Prozent bei 3413,20 Zählern nahezu unverändert.

Für Impulse könnten im Tagesverlauf noch Konjunkturdaten sorgen. In Deutschland steht am späteren Vormittag vor allem der durch das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) ermittelte Indikator für die Konjunkturerwartungen im Mittelpunkt.