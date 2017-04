Dax bewegt sich kaum - Kurssturz bei Dialog belastet TecDax

Am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger am Dienstag vor Ostern weiter vorsichtig. Der deutsche Leitindex Dax sank gegen Mittag um 0,19 Prozent auf 12 177,44 Punkte, nachdem er sich bereits zu Wochenbeginn von seiner lustlosen Seite gezeigt hatte.

Gleichwohl bleibt das Rekordhoch bei gut 12 390 Punkten in Sichtweite.

Ein deutlicher Kurssturz bei den Aktien des Halbleiterherstellers Dialog Semiconductor hinterließ im TecDax entsprechend negative Spuren. Der Technologie-Index büßte 2 Prozent auf 2015,75 Zähler ein.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax stand am Vormittag bei 24 280,23 Punkten so hoch wie nie zuvor. Zuletzt notierte er bei 24 201,44 Punkten und damit mit plus 0,01 Prozent quasi unverändert. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es leicht nach unten.

Auch der jüngste ZEW-Index brachte dem Aktienmarkt keinen Schub. Der Indikator des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) stieg um 6,7 Punkte auf 19,5 Zähler, wie das ZEW am Dienstag mitteilte. Der Index misst die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten.

Unter den Einzelwerten schockte die Verkaufsempfehlung des Bankhauses Lampe für die Aktien von Dialog Semiconductor die Anleger: Die Papiere des Halbleiterherstellers brachen am TecDax-Ende zuletzt um etwas mehr als 20 Prozent auf 38,105 Euro ein, nachdem sie zuvor zeitweise um fast 36 Prozent nach unten gerauscht waren. Ein Analyst hatte große Sorgen um das Geschäft mit dem wichtigen Dialog-Kunden Apple geweckt. Im Dax verloren die Anteilsscheine des Branchenkollegen Infineon ein knappes halbes Prozent.

Spitzenreiter im MDax waren die Anteilsscheine von K+S mit einem Gewinn von gut 3 Prozent. Börsianer verwiesen auf einen Medienbericht, demzufolge die Kali-Vermarktungsgesellschaft Canpotex in China bei den Verhandlungen über den neuen Jahresvertrag auf deutliche Preiserhöhungen dränge. Dies habe die Hoffnung auf eine Kalipreiserholung geweckt.

Die Nase vorn im Dax hatten die Papiere der Lufthansa mit einem Aufschlag von etwas mehr als 2 Prozent, nachdem sich die französische Bank Exane BNP Paribas positiv zu den Anteilsscheinen geäußert hatte.