Dax dreht nach guten US-Daten ins Minus

Der jüngste Höhenflug der US-Börsen hat dem Dax keinen anhaltenden Schwung gebracht. Nach einem freundlichen Start schmolzen die Kursgewinne immer mehr zusammen.

Am Nachmittag drückten gute amerikanische Konjunkturdaten den deutschen Leitindex um 0,25 Prozent ins Minus auf 11 742,34 Punkte. Auch der Euro geriet unter Druck.

Die US-Daten, die einen deutlichen Inflationsanstieg in der weltgrößten Volkswirtschaft belegten und auf eine gute Industriestimmung hindeuteten, machen eine baldige Zinserhöhung zunehmend wahrscheinlicher. Am Dienstag hatten entsprechende Aussagen von US-Notenbank-Präsidentin Janet Yellen den Dax noch kalt gelassen.

Solange der Dax keine neue Jahresbestmarke schaffe, bleibe die Gefahr eine deutlicheren Rückschlags, warnte Chartexperte Franz-Georg Wenner vom Börsenstatistik-Magazin Index-Radar. Nach einem starken Wochenstart war der Dax am Dienstag auf der Stelle getreten.

Die Nebenwerte-Indizes fielen nach weiteren Höchstständen ebenfalls wieder zurück. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank um 0,06 Prozent auf 23 270,61 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,05 Prozent auf 1882,14 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,19 Prozent auf 3315,05 Punkte.

Zu den Favoriten im Dax gehörten die Aktien von Deutscher Bank und Commerzbank, die um jeweils gut 2 Prozent anzogen. Wie der gesamten Bankenbranche half ihnen die Hoffnung auf bald steigende US-Zinsen. Lufthansa-Aktien gewannen angesichts einer teilweisen Einigung im Tarifkonflikt mit den Piloten mehr als 1 Prozent an Wert.

Ansonsten zog die laufende Berichtssaison die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich - diesmal vor allem mit Geschäftsberichten aus dem MDax. Der Autozulieferer und Verbindungstechnik-Hersteller Norma profitierte davon, dass die Eckdaten für das vergangene Jahr laut einem Händler besser als erwartet ausfielen. Mit plus 2 Prozent setzten sich die Aktien an die Indexspitze.

Für Schlusslicht Gerresheimer ging es hingegen um über 4 Prozent bergab. Der Verpackungsspezialist blieb einem Börsianer zufolge mit seinen vorläufigen Jahreszahlen sowie dem operativen Ergebnisausblick hinter den Erwartungen zurück. Auch die überraschend deutliche Dividendenanhebung überzeugte die Anleger nicht. Allerdings war die Aktie zuletzt schon gut gelaufen.

Im TecDax legten die Aktien von Pfeiffer Vacuum um 1,19 Prozent auf 105,95 Euro zu, nachdem der umworbene Spezialpumpen-Hersteller die Übernahmeofferte des Rivalen Busch als zu niedrig abgelehnt hatte. Die vorläufigen Jahreszahlen rückten etwas in den Hintergrund.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,08 Prozent am Dienstag auf 0,12 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,12 Prozent auf 142,21 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,17 Prozent auf 163,21 Zähler. Der Kurs des Euro sank auf 1,0532 US-Dollar. Am Dienstag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,0623 (Montag: 1,0629) Dollar festgesetzt.