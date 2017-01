Dax dreht nach May-Rede ins Plus

Der Dax hat am frühen Nachmittag seiner Verluste wettgemacht und zuletzt 0,19 Prozent auf 11 576,73 Punkte gewonnen.

Die britische Premierministerin Theresa May will zwar Großbritannien aus dem europäischen Binnenmarkt führen, wie sie bei einer Grundsatzrede zum Brexit erklärte. Allerdings werde es beim Brexit Kompromisse geben müssen. Es scheine fast so, als würde der mittlerweile erwartete, harte Brexit doch nicht so hart, schrieb Marktbeobachter Jens Klatt.

Wie sehr die Risikobereitschaft der Anleger inzwischen wieder gestiegen ist, zeigt derweil auch der deutliche Sprung, den das britische Pfund während der Rede Mays im Vergleich zum US-Dollar hingelegt hatte: Das Pfund notierte zuletzt bei 1,2333 US-Dollar und hat damit die Vortagesverluste mehr als wettgemacht. Zu Wochenbeginn war die britische Währung noch aus Sorge vor einem harten Brexit unter Druck geraten.