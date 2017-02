Dax eröffnet nur leicht im Plus

Während die US-Börsen am laufenden Band neue Bestmarken aufstellen, scheint für den deutschen Leitindex selbst das bisherige Jahreshoch von 11 893 Punkten eine zu hohe Hürde zu sein: Er kam er mit einem Plus von 0,10 Prozent auf 11 805,88 Punkte kaum vom Fleck.

Zur Wochenmitte hatten dem Dax weniger als 50 Punkte zu seinem Jahreshoch gefehlt. Doch dann schmolzen die Gewinne zusammen - nach einem zwischenzeitlichen Rutsch in negatives Terrain rettete der Index nur dank des Rückenwinds von der Wall Street ein knappes Plus ins Ziel.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,08 Prozent auf 23 300,35 Punkte, während der SDax der geringer kapitalisierten Werte ein Plus von 0,12 Prozent auf 10 020,81 Punkte schaffte - beide Indizes hatten am Mittwoch weitere Rekorde aufgestellt. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es am Donnerstagmorgen um 0,10 Prozent auf 1891,80 Zähler hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,06 Prozent auf 3325,61 Punkte zu.