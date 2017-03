Dax fast unbewegt - Vorsicht vor Fed-Entscheidung überwiegt

Die anstehende US-Leitzinsentscheidung und die Wahl in den Niederlanden im Blick hat der Dax abermals mit der Marke von 12 000 Punkten gekämpft.

Zuletzt stand der deutsche Leitindex mit minus 0,05 Prozent bei 11 983,35 Punkten knapp darunter. Auch der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax konnte etwas zulegen - hier stand ein Plus von 0,12 Prozent auf 23 456,29 Punkte zu Buche.

Der Technologie-Index TecDax verlor indes 0,27 Prozent auf 1972,94 Zähler. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat mit plus 0,01 Prozent auf 3399,78 Zähler nahezu auf der Stelle.

Die US-Notenbank Fed wird um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit ihre Entscheidung bekanntgeben. Am Markt wird fest mit einer weiteren Leitzins-Anhebung gerechnet - es wäre das dritte Mal nach der Finanzkrise.

Auf Unternehmensseite rutschten Eon-Aktien am Dax-Ende rund 3 Prozent ab. Dass der Energiekonzern erst in Kürze über die Aufnahme frischen Kapitals entscheiden will, sorgte laut Börsianern für Unsicherheit am Markt. Unter Druck geriet auch die Aktie des Rückversicherers Munich Re - hier belastete ein unerwartet vorsichtiger Ausblick auf 2017.

Die Anleger der Lufthansa konnten sich unterdessen über die Einigung im Tarifstreit mit der Pilotengewerkschaft Cockpit freuen. Die Papiere der Kranich-Linie hoben um rund eineinhalb Prozent ab.