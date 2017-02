Dax gewinnt: Rückenwind für Börse aus Übersee

Kursgewinne in Asien und an der Wall Street haben dem Dax zu einem freundlichen Wochenauftakt verholfen.

Der deutsche Leitindex kletterte um 0,58 Prozent auf 11 734,71 Punkte und knüpfte so an sein kleines Plus vom Freitag an.

Die asiatischen Börsen profitierten von freundlicheren Signalen von US-Präsident Donald Trump gegenüber Japan und China, erklärte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Dies seien erstaunlich gute Nachrichten für all diejenigen, die sich Sorgen über die Beziehungen der USA zu den beiden asiatischen Wirtschaftsmächten gemacht hätten. Zudem hatte die Wall Street am Freitag dank Trumps angedeuteter Steuerpläne mit Gewinnen geschlossen.

Auch den anderen deutschen Indizes half am Montag der Rückenwind aus Übersee: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,87 Prozent auf 23 232,27 Punkte und setzte so seinen Rekordlauf fort. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,54 Prozent auf 1880,71 Zähler vor und hielt sich damit weiter auf dem höchsten Niveau seit Dezember 2015. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,54 Prozent auf 3288,43 Punkte nach oben.