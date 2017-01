Dax im Minus - Anleger warten auf Rede von Theresa May

Am deutschen Aktienmarkt hat der Dax seine zu Wochenbeginn erlittenen Verluste zunächst noch etwas ausgeweitet. Das deutsche Börsenbarometer fiel um 0,51 Prozent auf 11 495,69 Punkte, nachdem sich der Euro im frühen Handel etwas fester gezeigt hatte.

Eine starke Gemeinschaftswährung kann die Exporte der Unternehmen in Länder außerhalb der europäischen Union verteuern. Beim Leitindex der Eurozone, dem EuroStoxx 50, stand ein Minus von 0,46 Prozent.

«Vor der Rede von Theresa May macht sich Zurückhaltung in den europäischen Börsensälen breit», schrieben Analysten der Postbank. Die britische Premierministerin wollte zur Mittagzeit in einer Grundsatzrede ihre Brexit-Pläne vorstellen. Britische Medien erwarten einen klaren Bruch mit der Europäischen Union, einen sogenannten harten Brexit.

Hierzulande ging es für den MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, um 0,13 Prozent auf 22 528,75 Zähler nach oben. Der Technologiewerte-Index TecDax gab um 0,12 Prozent auf 1847,09 Punkte nach.