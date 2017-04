Dax im Minus - Dialog-Kurssturz belastet TecDax

Frankfurt/Main - Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger weiter Vorsicht walten lassen. Der deutsche Leitindex Dax schloss 0,50 Prozent tiefer bei 12.139,35 Punkten, wobei laut Händlern der etwas anziehende Euro sowie die Verluste an der Wall Street am Nachmittag für zusätzlichen Druck gesorgt hatten.