Die Stärke der Übersee-Börsen hat dem Dax am Donnerstag weiter spürbar Rückenwind geliefert. Der Leitindex näherte sich mit großen Schritten wieder seiner Marke von 10 800 Punkten.

Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda sah den Grund für die positive Kehrtwende an den weltweiten Aktienmärkten vor allem in versöhnlicheren Tönen des künftigen Präsidenten Donald Trump nach seiner Wahl. Der deutsche Leitindex stieg im frühen Handel um 1,36 Prozent auf 10 791,28 Punkte. Im Verlauf einer beeindruckenden Trendwende von insgesamt fast 500 Punkten hatte der Dax am Vortag letztlich knapp 1,6 Prozent gewonnen.

Der MDax rückte um 0,87 Prozent auf 20 843,63 Punkte vor und der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,69 Prozent auf 1762,82 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,47 Prozent.

An der Wall Street war dem US-Leitindex Dow Jones Industrial nach dem Ergebnis des Wahlausgangs und der anschließenden Rede Trumps fast der Sprung auf ein neues Rekordhoch gelungen. In Asien folgten die Börsen am Morgen mit deutlichen Gewinnen.

Der Sieg Trumps sei von den Marktteilnehmern anfangs als ungünstiger und risikoreicher gesehen worden, sagte Erlam. Die Erkenntnis, dass er auch eine Chance sein könne, sei nun erstaunlich schnell gekommen. Trump habe sich in seiner Rede nach der Wahl auf das Einende fokussiert und auf die Notwendigkeit von Investitionsausgaben, um die Wirtschaft wieder ins Wachstum zu bringen.

Im Tagesgeschäft in Deutschland richtete sich der Blick darüber hinaus auf eine regelrechte Flut von Quartalszahlen. Der Elektrokonzern Siemens stellt sich nach einem guten Lauf im vergangenen Geschäftsjahr zwar auf Gegenwind ein, doch Analysten äußerten sich insgesamt positiv. Zudem geht der Dax-Konzern den nächsten Schritt, um seine Medizintechnik-Sparte an die Börse zu bringen. Bereits vor zwei Jahren hatte der Konzern angekündigt, die Sparte stärker auf eigene Beine stellen zu wollen. Die Siemens-Aktie profitierte als Spitzenwert im Dax mit einem Plus von knapp 4 Prozent.

Dank ihrer boomenden US-Tochter T-Mobil US gelang der Deutschen Telekom erneut ein großer Wachstumsschritt, was der T-Aktie leichte Gewinne bescherte. Weil die Kunden T-Mobile US nach wie vor die Ladentüren einrennen, kletterte der Umsatz im dritten Quartal insgesamt deutlich. Auch das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis profitierte von dem aggressiven Wachstumskurs in den USA und auch im deutschen Mobilfunkgeschäft lief es überraschend gut. Die Jahresprognose bestätigte der Konzern.

Im MDax zählten nach vorgelegten Quartalsbilanzen die Papiere von Bilfinger, Ströer, Lanxess, Dürr, K+S und Hannover Rück zu den Favoriten mit Gewinnen zwischen 1,9 und 4,2 Prozent. Stada dagegen büßten als eine der schwächsten Aktien im Index der mittelgroßen Werte rund 1 Prozent ein. Trotz einer erfreulichen Ergebnisentwicklung enttäuschte laut einem Händler der Umsatz im dritten Quartal des Generikaherstellers.

Top-Favorit im TecDax waren die Papiere von GFT Technologies mit knapp 10 Prozent Plus. Der auf die Finanzbranche spezialisierte IT-Dienstleister meldete für das dritte Quartal einen deutlichen Anstieg seiner Erlöse. Die fortschreitende Digitalisierung im Finanzsektor und regulatorische Anforderungen blieben die wichtigsten Wachstumstreiber.