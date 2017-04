Dax nähert sich zögerlich seinem Rekordhoch

Frankfurt/Main - Der Dax hält nach einem starken ersten Quartal Kurs auf sein knapp zwei Jahre altes Rekordhoch. Der deutsche Leitindex näherte sich am Montag in den ersten Minuten mit einem Plus von 0,33 Prozent auf 12.354,03 Punkte seiner bisherigen Bestmarke von 12.390 Zählern bis auf einen Katzensprung.