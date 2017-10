Dax steigt so hoch wie nie zuvor

Der Dax ist am Mittwoch so hoch gestiegen wie nie zuvor. Seinen Rekord bei 12 976,24 Punkten hatte der deutsche Leitindex bereits wenige Minuten nach dem Börsenstart erreicht.

Anschließend verließ den Index etwas die Kraft, zwischenzeitlich tauchte er sogar unter 12 900 Punkte. Dank weiterer Schubkraft von den US-Börsen legte er dann aber einen Endspurt hin, der ihn mit plus 0,53 Prozent auf 12 970,52 Punkte und damit nur wenige Zähler unter dem Rekord ins Ziel brachte. Die 13 000-Punkte-Marke ist somit greifbar nahe.

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Konzerne vertreten sind, gewann 0,31 Prozent auf 26 164,89 Punkte, nachdem er im Verlauf seine Bestmarke bei 26 202,98 Punkten gesetzt hatte. Der TecDax legte um 0,98 Prozent auf 2499,03 Zähler zu - für den Technologiewerte-Index ist dies das höchste Niveau seit fast 17 Jahren.

Hintergrund der Entwicklung sind neben den von Rekord zu Rekord eilenden US-Börsen die guten Wirtschaftsperspektiven der Eurozone. Ein wichtiger Treiber ist zudem der zum Dollar seit einiger Zeit schwächer tendierende Euro, der sich positiv auf die Exportwirtschaft der Eurozone auswirken kann.

Unter den größten Gewinnern im Dax waren zur Wochenmitte die Autowerte. Volkswagen-Aktien legten um 2,29 Prozent zu. Die Wolfsburger hatten die Verkäufe in den USA im September um rund ein Drittel gesteigert. Trotz leicht rückläufiger US-Absatzzahlen von BMW und Daimler rückten deren Aktien mit plus 2,69 und plus 1,21 Prozent ebenfalls deutlich vor. Beide Hersteller konnten den Absatzrückgang in den USA im September merklich drosseln.

Tagessieger im Dax waren die Papiere des Medizinkonzerns Fresenius mit plus 3,69 Prozent. Ungewöhnlich ist dies deshalb, weil die als defensiv geltenden Aktien üblicherweise ihre Stärke eher in schwächeren Marktphasen ausspielen. Fresenius hatten allerdings im Sommer recht deutlich nachgegeben. Daher hätten sie nun Aufholpotenzial, sagten Händler.

Am Dax-Ende fanden sich die Aktien von Eon, die mit minus 2,76 Prozent unter einem Bericht über eine von Großbritanniens Premierministerin Theresa May erwogene Deckelung der Energiepreise litten. Für Eon ist Großbritannien ein wichtiger Markt. Thyssenkrupp verloren 2,43 Prozent. Die Barclays Bank hatte die Aktien abgestuft.

Für den EuroStoxx 50 ging es belastet vom Kursrutsch in Spanien um 0,30 Prozent runter auf 3594,91 Punkte. Der Pariser Leitindex CAC 40 und der FTSE 100 in London schlossen ebenfalls leicht schwächer. An der Wall Street gab es für den US-Leitindex Dow Jones Industrial am Mittwoch erneut einen Rekord. Zum Börsenschluss in Europa verzeichnete er moderate Kursgewinne.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von 0,25 Prozent am Montag auf 0,24 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,08 Prozent auf 141,28 Punkte. Der Bund-Future rückte um 0,08 Prozent auf 161,23 Punkte vor. Der Euro kostete zuletzt 1,1761 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1787 (Dienstag: 1,1753) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8484 (0,8508) Euro.