Dax verliert - Zurückhaltung zu Beginn der Karwoche

Am deutschen Aktienmarkt überwog zu Beginn der verkürzten Handelswoche vor Ostern die Vorsicht. Der Dax pendelte um die Nulllinie und stand zuletzt 0,13 Prozent tiefer bei 12 208,70 Punkten.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax bewegte sich mit minus 0,04 Prozent auf 24 191,57 Punkte kaum vom Fleck, nachdem er am Vormittag bei rund 24 258 Punkten noch ein Rekordhoch erreicht hatte. Dank der Aussicht auf eine hohe Übernahmeprämie griffen die Anleger aber bei Aktien des Arzneimittelkonzerns Stada zu.

Der Technologie-Index TecDax legte um 0,23 Prozent auf 2051,02 Punkte zu. Etwas besser war die Stimmung im Segment der gering kapitalisierten Werte: Der SDax gewann 0,62 Prozent, nachdem er im Handelsverlauf eine Bestmarke gesetzt hatte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wiederum gab leicht nach.

Zu Wochenbeginn interessierten sich die Anleger vor allem für Übernahmen. So entschieden die Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven den Bieterwettbewerb um Stada für sich. Dabei legte das Konsortium beim Preis noch eine Schippe drauf. Die Papiere zogen um knapp 11 Prozent auf 64,57 Euro an und waren damit der klare Gewinner im MDax.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,05 Prozent am Freitag auf 0,01 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,16 Prozent auf 142,62 Punkte. Der richtungweisende Bund Future rückte um 0,18 Prozent auf 162,90 Punkte vor. Der Euro stand zuletzt bei 1,0576 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0630 (Donnerstag: 1,0666) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9407 (0,9376) Euro.