Zurückhaltung am deutschen Aktienmarkt

Am deutschen Aktienmarkt herrscht zum Wochenstart unter den Anlegern nur wenig Kauflaune. Nach einer etwas schwächeren Vorwoche kam der Dax bis zum Mittag über ein kleineres Plus nicht hinaus.

Zuletzt stand das Börsenbarometer um 0,09 Prozent höher bei 11 973,77 Punkten.

Börsianer begründeten die aktuelle Zurückhaltung am Markt vor allem mit der bevorstehenden ereignisreichen Woche, die einige richtungsweisende Entscheidungen bereithalten könnte. Zu dem am Mittwoch anstehenden und mit Spannung erwarteten Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed gesellt sich vor allem die politische Unsicherheit durch die Parlamentswahl in den Niederlanden.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax stieg um 0,11 Prozent auf 23 350,84 Zähler. Der Technologie-Index TecDax bewegte sich um 0,24 Prozent vor auf 1972,81 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab indes etwas nach und fiel um 0,11 Prozent auf 3412,68 Punkte.