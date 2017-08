Brauerei-Giganten schicken "Harvey"-Opfern 200.000 Dosen - nicht Bier, sondern Trinkwasser

Die Brauerei-Konzerne Anheuser-Busch und und Miller-Coors haben unabhängig voneinander insgesamt rund 200.000 Dosen mit sauberem Trinkwasser auf den Weg nach Texas gebracht. Dort sollen sie für die Opfer von Hurrikan "Harvey" bereitgestellt werden, der mit Starkregenfällen seit Freitag für heftige Überflutungen in dem US-Bundesstaat sorgt. Das teilten beide Unternehmen auf ihren Webseiten mit.



Das Wasser stammt aus verschiedenen Standorten, unter anderem der Anheuser-Busch- Brauerei in Cartersville, Georgia. Die Dosen werden nun in die texanischen Städte Baton Rouge und Revolver gebracht. In ein paar Tagen sollen die Trucks dort eintreffen. Vor Ort übernimmt das amerikanische Rote Kreuz die Verteilung an die betroffenen Einwohner. Die Helfer haben etliche Notunterkünfte eingerichtet, um durch Harvey obdachlos gewordene Menschen aufzunehmen und zu versorgen.

"Unsere Stärken in Produktion und Logistik einzusetzen, um sicheres, sauberes Trinkwasser bereitzustellen, ist die beste Art, auf die wir in diesen Situationen helfen können", so Anheuser-Busch-Manager Bill Bradley.

Verschiedene Medien hatten berichtet, dass die Firmen ihre Bierproduktion extra für das Abfüllen des Wassers unterbrochen hätten. Laut Anheuser-Busch standen die Dosen jedoch bereits im Vorfeld bereit. Wie die dort beschäftigte Braumeisterin Sarah Schilling auf Anfrage mitteilte, unterbricht die Brauerei in Cartersville etwa die Produktion mehrmals pro Jahr, um Trinkwasser abzufüllen und einzulagern. Dann sei das Wasser sofort verfügbar, wenn es gebraucht werde, so Schilling. Miller-Coors verfährt laut ihrem Unternehmensblog ähnlich.



@FrauBrewster Dear Sarah, is it true, that AB stopped beer production to can drinking water or was it canned before? Thanks from Germany — patrick rösing (@roespompoes) 29. August 2017

Patrick, we halt beer production a few times a year to can water, so that it can be immediately available when needed. — Sarah Schilling (@FrauBrewster) 29. August 2017