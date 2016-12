Der chilenische Wirtschaftsminister Luis Felipe Cespedes steht derzeit in der Kritik. Am Dienstag posierte er ein Foto mit einer aufblasbaren Sexpuppe, um - Zitat - "die Wirtschaft zu stimulieren". Viele Chilenen empörten sich auf Twitter. Auch die chilenische Präsidentin Michelle Bachelet reagierte entsetzt. O-TON MICHELLE BACHELET, CHILENISCHE PRÄSIDENTIN: "Mir ist durchaus bewusst, dass es in Chile Machismo, Sexismus und auch Frauenfeindlichkeit gibt. Jede Frau musste das schon erleben und nicht nur einmal. Ich denke, es ist inakzeptabel." Auch der Wirtschaftsminister fand die Aktion einen Tag später nicht mehr so lustig. O-TON LUIS FELIPE CESPEDES, CHILENISCHER WIRTSCHAFTSMINISTER: "Ich entschuldige mich für dieses Ereignis. Was ich gestern getan habe tut mir leid, ich denke das war unangemessen. Ich wurde überrascht und meine Reaktion war unangebracht, deshalb bitte ich um Entschuldigung." Die Sexpuppe hatte der Minister während einer Preisverleihung des chilenischen Außenhandelsverbandes erhalten. Der Vorsitzende des Verbandes ist berüchtigt für seine ungewöhnlichen Geschenke an hochrangige Gäste.