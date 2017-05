China will Seidenstraße erneuern und Handel ankurbeln

China will mit einer Erneuerung der alten Seidenstraße Wirtschaft und Handel kräftig ankurbeln. Peking trumpfte am Sonntag, zum Auftakt eines zweitägigen Gipfeltreffens mit Regierungsvertretern aus zahlreichen Ländern mit einer Gala auf. Der Präsident Xi Jinping sicherte eine Anschubfinanzierung von umgerechnet rund 113 Milliarden Euro zu. Für Deutschland ist Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries in die chinesische Hauptstadt gereist. "Es ist schon so, dass die deutschen Unternehmen zahlreiche Beschwerden haben über das, was es hier geht. Und wir als kritisieren zum Beispiel als deutsche Regierung ja immer, dass es eine Verpflichtung zu Joint Ventures gibt, aus dem Automobilbereich zum Beispiel oder in der Pharmaindustrie. Dass das etwas ist, das wir nicht wollen. Wir möchten gerne, dass deutsche Unternehmen genau so auf dem chinesischen Markt tätig sein können, wie chinesische Unternehmen in Deutschland Unternehmen kaufen können und als Investoren zu 100 Prozent tätig sein können." Das 2013 eingeleitete Seidenstraßen-Projekt ist im Ausland umstritten. Einige Kritiker befürchten, dass China damit lediglich seinen Einfluss in der Weltwirtschaft ausweiten will. Indien sagte deswegen seine Teilnahme ab und warnte vor drohenden Schuldenlasten wegen der hohen Kosten.