Spektakuläre Gebäudesprengung in China. Fünf Tonnen Sprengstoff verwandeln 19 Wohnblocks auf einmal in Trümmer. Die Sprengung fand in Wuhan statt, eine Millionenstadt in der Provinz Hubei. Besondere Vorsicht war angesagt, weil sich die Häuser in der dicht bebauten Innenstadt befanden. In unmittelbarer Nähe befanden sich auch eine Bahnüberführung und ein Umspannwerk. Die Sprengmeister sorgten daher für eine millisekunden-genaue Zündung der 120.000 Ladungen. Lohn der Mühe: Alles ging glatt, es wurden keine umliegenden Bauwerke beschädigt.