So dreist trickst ein Datingportal seine Kunden bei der Kündigung aus

Der Schutz von Verbraucherrechten ist ein hohes Gut. Doch nicht immer gelingt es, Verbraucher vor fiesen Abo-Fallen, strittigen Vertragsklauseln und unfairen Anbietern zu schützen. Ein häufiger Grund, warum Verbraucher in die Falle tappen, sind rechtliche Grauzonen. Die schwarzen Schafe unter den Anbietern kennen diese häufig genau und machen sie sich zunutze, um Verbraucher über den Tisch zu ziehen.

Dateformore provoziert Zahlendreher

Das Datingportal Dateformore.de, betrieben von der Ideo Labs GmbH, sticht immer wieder als Negativbeispiel hervor: Viele Beschwerden erreichen uns, weil es zu Problemen bei der Kündigung kommt. Seit letztem Jahr gibt es eine neue Gesetzesregelung. Vertragskündigungen, die ab Oktober 2016 geschlossen wurden, müssen vom Anbieter auch in Textform, also per E-Mail oder Fax, akzeptiert werden.



Seither ändert Dateformore regelmäßig seine E-Mail-Adresse: So wird dann bei einer ohnehin schon komplizierten Adresse wie ticket1321@de.dateformore.ideolabs.gmbh eine Zahl ausgetauscht. Nur wer genau hinsieht, erkennt die Veränderung. Wer die Mailadresse in seinem Emailpostfach gespeichert hat – etwa aufgrund früherer Kontaktaufnahmen – nutzt die veraltete Adresse für die Kündigung und merkt nicht, dass diese nicht fristgerecht beim Anbieter eingeht. Stattdessen zieht das Unternehmen weiterhin laufend den Mitgliedsbeitrag ein. Wer daraufhin eine Rücklastschrift bei seiner Bank anfordert, erhält von Dateformore umgehend ein Inkassoschreiben.

Perfide, aber erlaubt

Dieses Vorgehen von Dateformore ist verbraucherunfreundlich, aber rechtlich erlaubt, denn laut Gesetz dürfen Unternehmen ihre E-Mail-Adressen jederzeit ändern, solange die gesetzlichen Pflichten hierbei erfüllt bleiben. Die gesetzliche Pflicht bedeutet in diesem Fall eine erreichbare E-Mail-Adresse auf der eigenen Website zu unterhalten. Und das gewährleistet Dateformore auch trotz andauernder Änderungen. Hier wird das Gesetz also vermutlich bewusst sehr geschickt ausgenutzt, um Verbraucher in die Irre zu führen. Hier hilft nur genaues Hinsehen oder eine Kündigung per Einschreiben zu versenden, um den Eingang nachweisen zu können.

Dateformore hat auf eine Bitte des stern um Stellungnahme zu den Vorwürfen bislang nicht reagiert.