Anleger an der Frankfurter Börse sind am Montag auf Nummer sicher gegangen und haben deutsche Aktien verkauft. Der Dax verlor zur Eröffnung leicht und gab damit seinen Gewinn vom Freitag wieder ab. Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baader Bank. "Der Dax ist schwach gestartet, das liegt daran, dass in Amerika wieder Zinswende-Diskussion losgetreten worden ist. Sie hat zwar nichts gesagt, Frau Yellen in Jackson Hole beim Treffen der Notenbanker, aber na ja, die Angst ist wieder da. Aber ich bin mir sicher, vor Dezember wird da nichts passieren. Aber diese Zinserhöhungsdebatte, die ist schon geeignet, den Dax etwas zurückzuhalten." US-Notenbankchefin Janet Yellen hatte die Tür für eine Anhebung des Leitzinses weit aufgestoßen, den Zeitpunkt für einen solchen Schritt aber offengelassen.