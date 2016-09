Dax mit leichten Verlusten

Der Dax hat zum Handelsschluss am Donnerstag seine deutlichen Verluste eingedämmt. Zuvor hatten zerschlagene Hoffnungen auf noch mehr billiges Geld durch die Europäische Zentralbank (EZB) den deutschen Leitindex deutlich unter Druck gesetzt.

Der Dax schloss schließlich mit einem Minus von 0,72 Prozent auf 10 675,29 Zähler, nachdem er am Nachmittag nach dem Leitzinsentscheid der EZB und den Aussagen ihres Präsidenten Mario Draghi noch bis auf 10 570 Punkte gefallen war. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es zum Handelsende um 0,52 Prozent auf 21 674,71 Punkte nach unten. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,54 Prozent auf 1758,57 Zähler.

Die Zinsen blieben niedrig und die Alternativen zum Aktienmarkt mau, hieß es von Marktbeobachtern einerseits. Andere Börsianer wiederum sagten, die Ankündigung der Verlängerung des Anleihekaufprogramms, mit der am Markt eigentlich gerechnet worden war, sei wohl nur aufgeschoben.

Europas Währungshüter hatten entgegen der Hoffnung vieler Marktteilnehmer und der Einschätzung von Experten das Anleihekaufprogramm zunächst nicht über März 2017 hinaus verlängert. Auch an der Zinsschraube hatte der EZB-Rat auf seiner Sitzung am Donnerstag nicht gedreht. Der Leitzins bleibt auf dem Rekordtief von null Prozent.

Die Siltronic-Aktien setzten im TecDax ihren starken Lauf der vergangenen Tage fort. Nach einem anfänglichen Plus von fast 16 Prozent auf den höchsten Stand seit Anfang Dezember schmolz der Gewinn der Halbleiterpapiere dann aber auf 5,99 Prozent zusammen. «Die Wacker-Chemie-Tochter ist die Aktie der vergangenen Wochen», sagte ein Börsianer mit Blick auf den starken Kursgewinn seit Mitte August.

Im Dax waren die Papiere der Lufthansa mit plus 3,59 Prozent der Tagessieger, womit sie sich von ihren kräftigen Vortagesverlusten erholten. Schlusslicht im Leitindex waren die Titel des Industriegase-Produzenten Linde mit minus 2,76 Prozent.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,26 Prozent auf 3083,54 Punkte. Auch der Pariser Cac 40 gab nach. Für den Londoner FTSE 100 ging es indes nach oben. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stand zum europäischen Handelsschluss 0,20 Prozent tiefer.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von minus 0,24 Prozent am Vortag auf minus 0,25 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,04 Prozent auf 144,33 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,52 Prozent auf 164,70 Zähler. Der Eurokurs notierte zuletzt mit 1,1262 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1296 (Mittwoch: 1,1237) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8853 (0,8899) Euro gekostet.